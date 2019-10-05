У Мар'їнці стався вибух у житловому будинку

Фото: вибух в Мар'їнці (npu.gov.ua)

В результаті вибуху загинули дві людини

В результаті вибуху в багатоповерховому житловому будинку в Мар'їнці Донецької області загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що вибух прогримів в багатоквартирному будинку, в результаті чого смертельні травми отримали чоловік і жінка. На місці інциденту працюють поліцейські, Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.

Зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на тимчасово непідконтрольної українському уряду території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти. Як повідомили представники незаконного збройного формування "народна міліція ЛНР", у суботу, 28 вересня, в окупованому селі Чорногоровка неподалік від житлових будинків діти виявили схованку з боєприпасами.

Зазначалося, що граючи з небезпечними предметами, діти випадково підірвали одну з гранат. В результаті вибуху п'ятеро дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.