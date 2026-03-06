США эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте, приказав уничтожить секретную информацию

По словам двух американских чиновников, распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожать конфиденциальную информацию и стереть ее на секретных серверах.

Американские чиновники также сообщили CBS News, что посольство США в Кувейте было атаковано неоднократно. Государственный департамент США накануне объявил о приостановлении деятельности посольства.

"Хотя сообщений о ранениях среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении Госдепа, в котором объявляется о приостановлении.

Издание напоминает, что на эвакуацию повлияло и то, что в начале этой недели Иран нанес удуры по Кувейту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.