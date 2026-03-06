RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США эвакуируют дипломатов посольства в Кувейте, приказав уничтожить секретную информацию

06:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Эвакуация американцев также стала актуальной после иранского удара на этой неделе по Кувейту, в результате чего погибли шесть солдат США
aimg Маловичко Юлия
Иллюстративное фото: флаг Соединенных Штатов на фоне финучреждения (Getty Images)

США приказали эвакуировать свое посольство в столице Кувейта, городе Кувейт, в ночь с четверга на пятницу по местному времени.

По словам двух американских чиновников, распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожать конфиденциальную информацию и стереть ее на секретных серверах.

Американские чиновники также сообщили CBS News, что посольство США в Кувейте было атаковано неоднократно. Государственный департамент США накануне объявил о приостановлении деятельности посольства.

"Хотя сообщений о ранениях среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении Госдепа, в котором объявляется о приостановлении.

Издание напоминает, что на эвакуацию повлияло и то, что в начале этой недели Иран нанес удуры по Кувейту, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

Кувейт стал втянутым в войну

Как известно, Кувейт стал втянутым в операцию "Эпическая ярость", выступая против Ирана на стороне США и Израиля. Тегеран незадолго после нападения американцев 28 февраля начал наносить удары по военным базам США, расположенных в ряде стран Ближнего Востока, среди которых был и Кувейт.

Среди случаев, которые получили наибольшую огласку, был инцидент, когда иранские беспилотники нарушили воздушное пространство Кувейта - тогда в результате атак на торговый порт погибли 6 американских военнослужащих.

Однако сообщалось и о ЧП, когда Кувейт ошибочно атаковал три американских истребителя, перепутав их с вражескими целями. Экипаж успел катапультироваться и находится в стабильном состоянии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиКувейт