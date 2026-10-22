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США эвакуируют часть дипломатов из Саудовской Аравии из-за ударов хуситов

03:23 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: США эвакуируют часть дипломатов из Саудовской Аравии из-за атаки хуситов (Getty Images)

Госдеп США приказал части сотрудников и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за атак йеменских хуситов. Впоследствии семьи дипломатов могут вывезти из других стран Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Приказ касается сотрудников, не выполняющих критически важных задач и членов их семей. По словам Пиготта, решение распространяется только на Саудовскую Аравию.

Однако четверо американских чиновников рассказали Reuters, что дипмиссии США в других странах Персидского залива также отправят домой семьи сотрудников. О других странах спикер Госдепа не говорил.

"Поддерживаемые Ираном хуситы все чаще атакуют Саудовскую Аравию, в том числе гражданские аэропорты и другую критическую инфраструктуру. Это приводит к жертвам среди гражданских и серьезных перебоев в поездках", - пояснил Пиготт.

Посольство США в Эр-Рияде в среду предупредило о возможных новых атаках хуситов. Перед этим удары по Саудовской Аравии, в частности, по аэропорту столицы, привели к гибели людей.

Эскалация в Йемене открыла еще один фронт регионального конфликта, начавшегося в конце февраля с войны США и Израиля против Ирана. Тогда Тегеран атаковал американские объекты в регионе и большинство дипломатов вывезли. Посольство в Эр-Рияде и расположенная там станция ЦРУ в начале марта попали под удар дронов.

Хуситы несколько раз подряд атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии. 10 октября удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде унес жизни 12 человек, еще 309 получили ранения. Рейсы перенаправили, а работу аэропорта остановили.

На следующий день хуситы атаковали аэропорт повторно: в терминал попал неустановленный снаряд, вспыхнул пожар, один человек погиб, еще 11 ранены.

По данным The Wall Street Journal, в этих атаках хуситам помогал Иран. Тегеран передавал им разведданные и помогал наводить ракеты и дроны на нефтяные танкеры, энергетические объекты и аэропорты Саудовской Аравии.

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