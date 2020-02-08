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США евакуювали з Китаю понад 800 американців

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 22:57
США евакуювали з Китаю понад 800 американців
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Всі евакуйовані пройдуть перевірку на зараження коронавірусом

Сполучені Штати Америки евакуювали з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань понад 800 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

Як повідомляється, американських громадян, їх найближчих родичів та тих, у кого є дозвіл на проживання в США, літаками евакуювали з китайського Уханя.

Зазначається, що усі евакуйовані повинні пройти спеціальну перевірку на виявлення зараження коронавірусом, яку проведуть спеціалісти з федеральних центрів з контролю та профілактики захворювань США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон виділить військові об'єкти поблизу 11 великих американських аеропортів для створення карантинної зони для інфікованих новим видом коронавірусу. Кожен з об'єктів буде вміщати до 20 осіб.

Також РБК-Україна писало, що США планують евакуювати з китайського Уханя понад 300 американців. Очікувалося, що 5 лютого два чартерних рейси з евакуйованими прибудуть на дві військові бази у Каліфорнії.

Крім того, 4 лютого, в Україну прибув останній рейс з китайського міста Санья. Серед евакуйованих з Китаю українців не було виявлено ознак гострої респіраторної вірусної інфекції.

Додамо, станом на 8 лютого кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 722 осіб. При цьому підтверджено 34 546 випадків зараження новим видом коронавірусу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайевакуаціявирус
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