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У пасажирів останнього рейсу з Китаю немає ознак ГРВІ, - МОЗ

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 14:27
У пасажирів останнього рейсу з Китаю немає ознак ГРВІ, - МОЗ
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Сьогодні прибуває останній прямий рейс з Китаю до України

У пасажирів останнього через коронавірус у Китаї планового рейсу з Саньї немає ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. Про це на брифінгу розповів в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні з Саньї до Києва прибуває останній плановий рейс перед припиненням прямого авіасполучення з Китаєм.

"Є інформація про те, що у жодного з пасажирів немає яких-небудь ознак гострої респіраторної вірусної інфекції. За попередніми повідомленнями екіпажу борту, все протікає нормально", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, станом на 4 лютого в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. До цього звернулися два пасажири з підозрою на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій підозру на коронавірус було відхилено.

Раніше також повідомлялося, що перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії.

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