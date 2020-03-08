У США ще один кандидат в президенти від демократів підтримав Байдена

Сенатор-демократ з Каліфорнії Камала Гарріс зняла свою кандидатуру з передвиборних перегонів на користь колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеозвернення у Twitter.

Сенатор зазначила, що зробить все можливе, щоб допомогти Байдену стати наступним президентом США.

"Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом Сполучених Штатів", - написала Гарріс.

"Я в нього вірю, і я знаю його давно. Те, що нам потрібно, це лідер, який дійсно піклується про людей і хто може згуртувати людей. Я вважаю, що Джо це може ", - заявила вона у відеозверненні.

Байден у Twitter подякував Гарріс за підтримку.

"Ви витратили всю свою кар'єру, борючись за людей, яких списали і залишили позаду - і чимала частина цього разом з Бо. Від нашої сім'ї: спасибі", - написав Байден.

Нагадаємо, раніше колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь колишнього віце-президента Джо Байдена.

На праймеріз Демократичної партії США у "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі та Массачусетсі переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.