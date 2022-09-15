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США і ЄС посилюють тиск на Туреччину через допомогу Росії в обході санкцій, - FT

Фото: США і ЄС посилюють тиск на Туреччину через допомогу Росії в обході санкцій (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати і Євросоюз посилюють тиск на Туреччину з метою припинення ухилення від російських санкцій на тлі побоювань, що банківський сектор країни є потенційним "чорним ходом" для незаконних фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джерела видання повідомили, що США фокусуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мир" в той час, як Брюссель готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою заклопотаність турецьким чиновникам.

"Ви побачите, як ми зосередимося на ухиленні від сплати податків у фінансовому секторі. Ми дуже чітко дамо зрозуміти, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі "Мир", тому що, знаєте, це пов'язане з певними ризиками обходу санкцій", - заявило джерело.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дотримується, за його словами, збалансованого підходу до війни в Україні. Його відмова підписати санкції проти Росії і недавню обіцянку поглибити економічне співробітництво з Москвою стривожили його західних союзників.

При цьому минулого місяця Ердоган заявив, що в Туреччині спостерігається "серйозний прогрес" у розширенні мережі "Мир".

П'ять найбільших банків Туреччини - VakıfBank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank - є членами платіжної системи "Мир", яка була розроблена Центральним банком Росії в якості внутрішньої альтернативи Visa і Mastercard.

Два з них - належить ОАЕ приватний кредитор DenizBank і контрольований державою Halkbank, приєдналися до системи "Мир" після того, як Путін почав своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, через санкції ціни на російську нафту впали, тому енергетичні доходи країни-агресора в серпні скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців.

Президент Росії Володимир Путін намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють.

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