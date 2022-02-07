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США і ЄС готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні

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Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 21:28
США і ЄС готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні
Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Євросоюз готові розглянути нові маршрути постачання газу Україні. Також вивчається можливість збільшення їх обсягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову заяву засідання енергетичної Ради США-ЄС.

"Рада підтвердила, що Україна продовжує залишатися ключовим партнером як ЄС, так і США, і висловила тверду підтримку сильній і стійкій Україні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Україна є стратегічною країною транзиту газу для Європи. Євросоюз має продовжувати сприяти її інтеграції до європейського енергетичного ринку для підвищення енергетичної безпеки країни, прискорення її декарбонізації та переходу до чистої енергії.

"Рада висловила постійну підтримку вивченню нових маршрутів транзиту газу та пропускної спроможності (постачання - ред.) з ЄС в Україну", - наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розкритикувала російський "Газпром" за відмову нарощувати постачання газу до Європи на тлі збільшеного попиту та високих цін.

Зазначимо, "Газпром" скоротив транзит газу до Європи територією України більш ніж на 50%.

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Евросоюз Сполучені Штати Америки Україна Газ
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