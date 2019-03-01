США та ЄС єдині у підтримці України в умовах російської агресії, - посол

Він зазначив, що кораблі США відвідують Чорне море, щоб нагадати про присутність НАТО

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты сохраняют единство в принципиальном вопросе поддержки Украины в условиях российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что утверждение о том, что отношения ЕС и США слабые и разорванные, непрадиве.

"Риторика, которую часто раскручивают вокруг наших отношений с Европейским союзом, якобы эти отношения слабые и разорванные, абсолютно ложная. Когда речь идет о действительно важных вещах, таких, как поддержка народа Украины, мы стоим бок о бок", - подчеркнул дипломат.

По словам Сондланда, во время визита в Украину в конце февраля он "увидел большую обеспокоенность украинцев, что россияне продолжают злую и вредную деятельность".

"Это одна из причин, почему мы (военные корабли США, - ред.) регулярно посещаем Черное море на ротационных основах - чтобы напоминать россиянам, что НАТО всегда там", - сказал посол США в ЕС.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook с 25 по 27 февраля находился в Одесском морском торговом порту.

В Посольстве США в Украине считают, что визит американского ракетного эсминца USS Donald Cook в Одессе символизирует силу партнерства между Украиной и США.