В США без електрики залишилися десятки тисяч людей

Центр США зі спостереження за ураганами попереджає про негоду в штатах Теннессі, Міссісіпі і Кентуккі

На юге США из-за бури без электроснабжения остались более 23,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По информации телеканала, из-за непогоды в штате Арканзас без доступа к электроэнергии оказались около 13,5 тыс. человек, и более 10 тыс. - в Техасе.

Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил о сильных ветре и граде в штатах Теннеси, Миссисипи и Кентукки.

В то же время, по данным метеорологической службы США, в ряде штатов на севере страны ожидаются сильный снегопад, снежные бури и порывистый ветер.

Напомним, в начале марта в Соединенных Штатах в результате двух торнадо в штате Алабама погибли по меньшей мере 23 человека. Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или повреждены многие дома.

Из-за торнадо в Алабаме и соседнем штате Джорджии остались без света более 35 тыс. человек.

По данным исследования компании Munich Re, в 2018 году в мире стихийные бедствия нанесли ущерб на 160 млрд долларов. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Общее количество погибших в стихийных бедствиях достигло 10 400 человек.