США, Египет и Катар инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС, - Reuters

Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, в совместном заявлении отметили, что переговоры могут состояться либо в Дохе (Катар), либо в Каире (Египет).

"Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять времени и оправдываться перед какой-либо стороной за дальнейшие задержки. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение", - отметили лидеры.

Они также предложили представить "окончательное промежуточное предложение", которое решит оставшиеся вопросы.

Это заявление стало частью усилий трех лидеров, направленных на начало переговоров, на фоне опасений касательно возможного более широкого конфликта в регионе с участием Ирана после убийства на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и "Хезболла".

Быстрого результата не будет

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал присутствие на встрече израильских переговорщиков. По его словам, целью является "окончательное согласование деталей и реализация рамочного соглашения".

Впрочем, высокопоставленный представитель администрации США отметил агентству, что не следует ожидать подписания соглашения до следующей недели, учитывая серьезные проблемы последовательности обмена между ХАМАС и Израилем. По словам собеседника, требуется движение от обеих сторон переговоров.

Влияние на Иран отсутствует

Американский чиновник также сказал, что заявление не имело целью повлиять на Иран, но любая эскалация может поставить под угрозу надежду на заключение соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Тем временем миссия Ирана в ООН в четверг, 8 августа сообщила, что преследует одновременно два приоритета. Первый - это установление длительного прекращения огня в Секторе Газа и вывод оккупантов с этой территории. И второй - это "наказание агрессора" за убийство 31 июля в Иране бывшего политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании.