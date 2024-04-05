В США двое россиян признались в поставках оборудования для авиации РФ: что им грозит

"На этой неделе двое граждан России признали себя виновными в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в связи со схемой приобретения и незаконного экспорта контролируемых авиационных технологий российским конечным потребителям", - говорится в сообщении Минюста.

Один из обвиняемых, Олег Сергеевич Пацуля, также признал себя виновным в сговоре с целью международного отмывания денег.

Согласно судебным документам, Пацуля и Василий Сергеевич Беседин, проживающие во Флориде, вступили в сговор друг с другом и с несколькими другими людьми с целью обойти законы и правила США об экспорте и отправить авиационную технику в Россию.

Они начали заниматься незаконной деятельностью примерно в мае 2022 года, после вторжения России в Украину и ужесточения санкций США в отношении РФ.

Деньги россиян конфисковали

Обвиняемые хотели экспортировать нескольких партий карбоновой дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737.

Когда Беседин и Пацуля связывались с различными поставщиками в США с целью получить тормозную систему, они предоставили ложную информацию о том, что детали предназначались для других стран.

В Минюсте уточнили, что на счета в американских банках, связанных с компанией MIC P&I LLC, подконтрольной Пацуле, поступило не менее 4 582 288 долларов.

Их отправляли российские авиакомпании через счета в турецких банках для приобретения авиационных запчастей и комплектующих, предназначенных для незаконного экспорта. В рамках ходатайства Пацуля согласился конфисковать эти деньги.

Что им грозит

И Беседин, и Пацуля признали себя виновными в сговоре с целью вывоза товаров из США без лицензии в нарушение закона о реформе экспортного контроля, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

Пацуля также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, максимальное наказание за которое - 20 лет тюремного заключения.

Судья федерального окружного суда вынесет приговор по этому делу 17 июня.