В США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту, есть пострадавшие (видео)

Авиакатастрофа с участием двух самолетов произошла в понедельник, 11 августа, в аэропорту Калиспелл-Сити (штат Монтана, США).

Как сообщил начальник пожарной службы Калиспелла Джей Хейген, у небольшого самолета, который шел на посадку, возникли технические проблемы. Именно поэтому он столкнулся с неподвижным самолетом, который уже находился на рулежной дорожке.

От удара движущийся самолет загорелся. Очевидцы инцидента сообщали, что слышали взрыв и видели густой черный дым, который поднимался над взлетно-посадочной полосой.

Далее пламя быстро распространилось на травяной участок рядом.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасательные бригады из Калиспелла, Эвергрина, Смит-Уэлли и Уайтфиша.

Инцидент вызвал временное прекращение работы аэропорта, а территорию вокруг места аварии оцепила полиция.

По словам Хейгена, на борту потерпевшего крушение самолета находились четыре человека, все они смогли самостоятельно покинуть судно. По официальным данным, двое из них получили травмы.

На момент инцидента в другом, неподвижном самолете никого не было.

Причины аварии будет устанавливать Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое уже взяло расследование под свой контроль.