ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В США два конгрессмена предложили ослабить санкции против Сирии, - Reuters

Вашингтон, Среда 11 декабря 2024 16:43
UA EN RU
В США два конгрессмена предложили ослабить санкции против Сирии, - Reuters Иллюстративное фото: в Конгрессе США хотят ослабления санкций против Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Два американских конгрессмена призвали высокопоставленных чиновников США приостановить действие некоторых санкций против Сирии. По их мнению, такой шаг необходим после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, в его распоряжении есть письмо республиканца Джо Уилсона, главы подкомитета по международным делам Палаты представителей по Ближнему Востоку, и демократа Брендана Бойла, главы фракции "Свободная Сирия".

Конгрессмены обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой приостановить секторальные санкции и санкции, связанные с реконструкцией.

По данным Reuters, в письме сказано, что США должны делать исключения и генеральные лицензии для поощрения экономического развития и иностранных инвестиций. При этом санкции против террористических группировок должны оставаться.

"Для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии необходим продуманный и поэтапный подход", - уточняют конгрессмены.

Стоит заметить, что ключевой группой повстанцев в Сирии является организация "Хайят Тахрир аш-Шам". В США она признана террористической.

Падение режима в Сирии

Напомним, в течение последних недель в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Несмотря на союзников в виде России и Ирана диктатор не смог противостоять многочисленным повстанцам.

Асада вынудили сбежать в Москву, где он якобы заявил о "добровольной передачи власти".

При этом, по данным WSJ, Иран все-таки отказался помогать Асаду из-за угрозы израильских авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война в Сирии Конгресс США
NEWS
Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания
Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины