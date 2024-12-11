В США два конгрессмена предложили ослабить санкции против Сирии, - Reuters

Два американских конгрессмена призвали высокопоставленных чиновников США приостановить действие некоторых санкций против Сирии. По их мнению, такой шаг необходим после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, в его распоряжении есть письмо республиканца Джо Уилсона, главы подкомитета по международным делам Палаты представителей по Ближнему Востоку, и демократа Брендана Бойла, главы фракции "Свободная Сирия".

Конгрессмены обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану с просьбой приостановить секторальные санкции и санкции, связанные с реконструкцией.

По данным Reuters, в письме сказано, что США должны делать исключения и генеральные лицензии для поощрения экономического развития и иностранных инвестиций. При этом санкции против террористических группировок должны оставаться.

"Для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии необходим продуманный и поэтапный подход", - уточняют конгрессмены.

Стоит заметить, что ключевой группой повстанцев в Сирии является организация "Хайят Тахрир аш-Шам". В США она признана террористической.