США второй день подряд атакуют Иран. Тегеран анонсировал "ответку"

"По указанию главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Там добавили, что США привлекают Иран к ответственности "за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей", которые свободно перемешались по проливу.

Тем временем журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника пишет, что атаки в среду были более масштабные, чем атаки накануне.

По словам источника, среди целей были береговые радары Корпуса стражей исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

После анонса атак, иранские СМИ стали писать, что в южном городе Чабахаре возникли перебои со светом. В частности, в Чабахаре и Конараке было слышно около 10 взрывов.

Кроме того, взрывы были слышны в городе Бушер. Известно , что там расположена иранская Бушерская атомная электростанция. Но как уточняли СМИ, электростанция не пострадала.

Что говорит Трамп и что заявили в Иране

После новой серии атак президент США Дональд Трамп написал в соцсетях короткий пост, заявив, что это была "расплата".

"Это была расплата за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, ситуация значительно ухудшится", - говорится в его посте в Truth Social.

Перед публикацией поста Трампа, но уже после новых атак США, в Иране анонсировали ответную атаку, о чем сообщило издание NourNews.

"Американцы должны знать, что мы нанесем им сокрушительный удар и лишим их безопасности, где бы они ни находились в мире", - процитировало медиа председателя Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана.