США разрешили выезд персоналу посольств в Израиле

"Госдепартамент разрешил отъезд чрезвычайного правительственного персонала США и соответствующих членов семей из посольства США в Иерусалиме и филиала США в Тель-Авиве из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью в Израиле", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

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