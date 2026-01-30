США разрешили своим компаниям добывать и экспортировать венесуэльскую нефть
Администрация США предоставила широкие разрешения на операции с нефтью Венесуэлы, открывая путь для инвестиций и роста добычи после устранения диктатора Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Администрация США приняла решение о смягчении санкций против венесуэльской нефтяной промышленности, что позволяет американским компаниям работать с государственной PDVSA и правительством Венесуэлы на условиях широкой лицензии. Это облегчит выход на венесуэльский рынок после политических изменений в стране.
Новые правила разрешают операции, связанные с добычей, экспортом, переработкой, хранением и транспортировкой венесуэльской нефти. В то же время запрещается расчет золотом или криптовалютой, сделки с российскими, иранскими, кубинскими и северокорейскими компаниями, а также операции с судами и фирмами, контролируемыми этими государствами.
Крупные нефтекомпании, среди которых Chevron, Repsol, ENI и Reliance Industries, уже обращались за разрешениями для расширения добычи и экспорта. Американские компании по предоставлению нефтяных услуг также получат большую свободу для работы на венесуэльском рынке.
Венесуэльские законодатели со своей стороны приняли реформу основного нефтяного закона, позволяющую большей автономии частным производителям в совместных предприятиях и по новым контрактам.
Ожидается, что эти шаги стимулируют приток инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль и увеличат экспорт сырья, включая поставки для американских нефтеперерабатывающих заводов.
Отметим, что нефть была одной из главных причин, почему глава Белого дома Дональд Трамп устранил Мадуро. Президент США еще в начале давления на Венесуэлу требовал от диктатора вернуть "украденные американские активы".
Речь идет, в частности, о месторождениях нефти в Венесуэле, где американские компании добывали нефть, однако при предшественнике Мадуро, Уго Чавесе, этот бизнес национализировали.
Как мы писали, некоторые американские нефтяные компании подали в последние недели заявки на получение индивидуальных лицензий для увеличения добычи или экспорта из Венесуэлы.