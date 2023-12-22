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США разрешили крупнейшему банку Британии продать свой бизнес в РФ

Россия, Пятница 22 декабря 2023 17:19
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США разрешили крупнейшему банку Британии продать свой бизнес в РФ Архивное фото: США разрешили крупнейшему банку Британии продать свой бизнес в РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки разрешили крупнейшему банку Британии HSBC продать свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В пятницу Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую некоторые операции с российским "Экспобанком", который находится под санкциями, до 21 марта", - говорится в материале.

Отмечается, что "Экспобанк" предложил купить подразделение HSBC в России, и генеральная лицензия должна облегчить долгожданный уход британского кредитора из страны.

США ввели санкции против "Экспобанка" ранее в этом месяце.

Что известно о HSBC

Британский международный коммерческий банк со штаб-квартирой в Лондоне, по рыночной капитализации является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.

Основан в 1865 году в Гонконге как "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконга и Шанхая) для сопровождения торговых операций между Европой и Китаем, позже название было изменено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

В сентябре сообщалось, что банк HSBC прекратит коммерческие платежи бизнес-клиентов в РФ и Беларуси.

Также японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех собственных магазинов в Рф. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

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