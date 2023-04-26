США разрешили банку JPMorgan обработать платеж за экспорт российского зерна, - Reuters

Соединенные Штаты Америки дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежа за экспорт сельскохозяйственной продукции РФ через "Россельхозбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Но эта договоренность не заменит повторное подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Reuters пишет, что управление контроля за иностранными активами США позволило JPMorgan провести транзакцию на обработку платежа за экспорт сельскохозяйственной продукции.

"JPMorgan и находящиеся под санкциями США и Европейского союза "Россельхозбанк" получили особые исключения для совершения одного соглашения", - говорится в материале.

Речь шла о зерне и была номинирована в долларах. Третий источник также сообщил, что соглашение было связано с зерном. Маршрут через JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению "Россельхозбанка" к SWIFT, но может быть прекращен в любое время.

Издание отмечает, что Государственный департамент США и Министерство финансов США обратились к JPMorgan с просьбой провести очень ограниченное и строго контролируемое соглашение по экспорту сельскохозяйственных материалов, которое состоялось в этом месяце.