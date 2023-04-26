США разрешили банку JPMorgan обработать платеж за экспорт российского зерна, - Reuters
Соединенные Штаты Америки дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежа за экспорт сельскохозяйственной продукции РФ через "Россельхозбанк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Но эта договоренность не заменит повторное подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.
Reuters пишет, что управление контроля за иностранными активами США позволило JPMorgan провести транзакцию на обработку платежа за экспорт сельскохозяйственной продукции.
"JPMorgan и находящиеся под санкциями США и Европейского союза "Россельхозбанк" получили особые исключения для совершения одного соглашения", - говорится в материале.
Речь шла о зерне и была номинирована в долларах. Третий источник также сообщил, что соглашение было связано с зерном. Маршрут через JPMorgan был предложен в качестве альтернативы повторному подключению "Россельхозбанка" к SWIFT, но может быть прекращен в любое время.
Издание отмечает, что Государственный департамент США и Министерство финансов США обратились к JPMorgan с просьбой провести очень ограниченное и строго контролируемое соглашение по экспорту сельскохозяйственных материалов, которое состоялось в этом месяце.
Ранее РФ потребовала переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT среди "пяти системных проблем" Черноморского соглашения.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на Россию.
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