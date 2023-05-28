В США достигли соглашения по границе госдолга, чтобы избежать дефолта

Как отметил президент, достижение соглашения является важным шагом, который сократит расходы и защитит критически важные программы для работников, а также продолжит развивать экономику и позволит избежать дефолта.

"Соглашение является компромиссом, а это означает, что не все получают то, что хотят. Такова ответственность управления. Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", - добавил Байден.

Риск дефолта в США

Сначала крайним сроком повышения лимита госдолга в США было 1 июня, однако позже, по словам министра финансов Джанет Елены, он был сдвинут до 5 июня.

Если бы Байден и спикер Палаты представителей Конгресса не достигли соглашения, страну ожидал дефолт. Правительство не имело бы возможности занимать деньги для покрытия расходов и в целом это отразилось на финансовых рынках и прыжке процентных ставок.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби, даже в случае объявления дефолта, США и дальше бы поддерживали Украину военной помощью.