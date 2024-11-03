Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис, - Politico
Британская компания Focaldata провела опрос используя новую методику, которая, по словам некоторых, является наиболее точной. Предварительно она предсказывает победу Камалы Харрис на выборах президента США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание уточняет, компания по опросам общественного мнения за последний месяц опросила более 31 тысячи избирателей по всей территории США. Опрос был инновационного типа под названием MRP, который стал влиятельным в Великобритании в последние годы.
Объединив результаты MRP с масштабным онлайн-опросом в колеблющихся штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, скорее всего, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5%, в Неваде с преимуществом примерно в 2% над Дональдом Трампом, и с небольшим перевесом в Пенсильвании и Висконсине.
Исследование Focaldata предполагает, что Трамп едва обогнал Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные опросов и моделирования MRP разделились по Аризоне.
Преимущество Харрис частично обусловлено ее сильной привлекательностью для пожилых белых женщин, которые исторически являются праворадикальной группой. Трамп одержал победу среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.
"Наша модель MRP показывала победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в последнем обновлении она подтолкнула демократа", - сказал Джеймс Канагасуриам, главный научный сотрудник Focaldata.
Несмотря на то, что результаты исследования указывают на победу демократов на выборах во вторник, исследователи по-прежнему опасаются прикреплять свои флаги к мачте.
"Мы склоняемся к демократам, но только с минимальным перевесом. Даже ошибка опроса в треть от той, что наблюдалась в 2016 и 2020 годах, вернет Трампа в Белый дом", - добавил Канагасуриам.
Politico уточнило, что MRP расшифровывается как "многоуровневая регрессия и пост-стратификация". То есть, это статистическая модель, которую используют социологи для оценки результатов выборов на уровне штата. Для этого берется массивная общенациональная выборка, а затем с помощью демографических данных оцениваются результатов на уровне региона или штата.
Этот методов, получивший название "мегаопрос", появился в Великобритании в 2017 году, когда он верно предсказал, что премьер-министр Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте, в то время как большинство опросов предполагали ее крупную победу.
Выборы в США
Напомним, что выборы президента Америки состоятся уже в этот вторник, 5 ноября. Основными претендентами на пост главы государства являются вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.
Согласно опросу Times/YouGov, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки в четырех из семи ключевых или так называемых колеблющихся штатах.
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