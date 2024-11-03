Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис, - Politico

Британская компания Focaldata провела опрос используя новую методику, которая, по словам некоторых, является наиболее точной. Предварительно она предсказывает победу Камалы Харрис на выборах президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание уточняет, компания по опросам общественного мнения за последний месяц опросила более 31 тысячи избирателей по всей территории США. Опрос был инновационного типа под названием MRP, который стал влиятельным в Великобритании в последние годы.

Объединив результаты MRP с масштабным онлайн-опросом в колеблющихся штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, скорее всего, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5%, в Неваде с преимуществом примерно в 2% над Дональдом Трампом, и с небольшим перевесом в Пенсильвании и Висконсине.

Исследование Focaldata предполагает, что Трамп едва обогнал Харрис в Джорджии и Северной Каролине. Данные опросов и моделирования MRP разделились по Аризоне.

Преимущество Харрис частично обусловлено ее сильной привлекательностью для пожилых белых женщин, которые исторически являются праворадикальной группой. Трамп одержал победу среди молодых чернокожих и испаноязычных мужчин.

"Наша модель MRP показывала победу Трампа на протяжении всей кампании, и только в последнем обновлении она подтолкнула демократа", - сказал Джеймс Канагасуриам, главный научный сотрудник Focaldata.

Несмотря на то, что результаты исследования указывают на победу демократов на выборах во вторник, исследователи по-прежнему опасаются прикреплять свои флаги к мачте.

"Мы склоняемся к демократам, но только с минимальным перевесом. Даже ошибка опроса в треть от той, что наблюдалась в 2016 и 2020 годах, вернет Трампа в Белый дом", - добавил Канагасуриам.

Politico уточнило, что MRP расшифровывается как "многоуровневая регрессия и пост-стратификация". То есть, это статистическая модель, которую используют социологи для оценки результатов выборов на уровне штата. Для этого берется массивная общенациональная выборка, а затем с помощью демографических данных оцениваются результатов на уровне региона или штата.

Этот методов, получивший название "мегаопрос", появился в Великобритании в 2017 году, когда он верно предсказал, что премьер-министр Тереза Мэй потеряет большинство в парламенте, в то время как большинство опросов предполагали ее крупную победу.