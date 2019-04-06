США не дадуть Росії зберегти режим Мадуро у Венесуелі

Сполучені Штати не дадуть змоги Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро на кшталт режиму Башара Асада у Сирії. Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи не може повторитися у Венесуелі ситуація в Сирії, коли Росія захистила чинний режим, держсекретар підкреслив, що Венесуела надто близька до США і пообіцяв, що "тут усе буде по-іншому".

"Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) дав зрозуміти, що в наших національних інтересах, щоб венесуельський народ отримав демократію, на яку заслуговує", - заявив Помпео.

Він відмовився назвати методи, які збираються використовувати США для вирішення питання Венесуели.

"Президент дав чітко зрозуміти, що росіяни повинні піти звідти, і президент наполягає, що Мадуро теж повинен піти", - сказав Помпео.

Держсекретар також пообіцяв, що США допоможуть Венесуелі знову стати багатою країною.

Нагадаємо, раніше Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових із Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.