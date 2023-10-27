США не допустят победы России, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем, - Джонсон

Джонсон заявил, что США не покинут Украину. Он уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится", - сказал спикер.

Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей подотчетности относительно уже потраченных денег.

Что предшествовало

25 октября Палата представителей избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Им стал республиканец Майк Джонсон, который является соратником экс-президента Дональда Трампа, и ранее голосовал против пакета помощи Украине в 40 млрд долларов.

После того, как Джонсон вступил в должность спикера, он заявил о своей готовности к переговорам по выделению помощи Украине, но "при определенных условиях". В частности, речь идет о подотчетности.

К тому же Джонсон заявлял, что финансирование для помощи Украине и Израилю нужно рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов - Израилю.

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