В США допустили разгром "вагнеровцев" при их попытке вторжения в Польшу

ЧВК "Вагнера" будет разгромлен в случае, если наемники попытаются пересечь белорусско-польскую границу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес Newsweek.

По его словам, в настоящее время самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко не хватает численности "вагнеровцев", оборудования и логистических возможностей, необходимых для осуществления серьезной атаки.

"Контингент Вагнера в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу", - заявил в Ходжес.

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что отводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

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