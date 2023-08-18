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У США допустили розгромлення "вагнерівців" при їх спробі вторгнення до Польщі

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П'ятниця 18 серпня 2023 03:30
У США допустили розгромлення "вагнерівців" при їх спробі вторгнення до Польщі Фото: у США допустили розгромлення "вагнерівців" при їх спробі вторгнення до Польщі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

ПВК "Вагнера" буде розгромлено у випадку, якщо найманці спробують перетнути білорусько-польський кордон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес Newsweek.

За його словами, наразі самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко не вистачає чисельності "вагнерівців", обладнання та логістичних можливостей, необхідних для здійснення серйозної атаки.

"Контингент Вагнера в Білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони дійсно спробують перетнути кордон", - заявив в Ходжес.

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії та відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого він давно критикував.

Його бойовики вирушили до Москви, пройшли Ростов, Воронеж та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Відомо, що частина "вагнерівців" справді виїхала до Білорусі, але, де знаходиться сам Пригожин - достеменно невідомо.

При цьому російські ЗМІ встановили, що навіть після бунту компанії Пригожина отримували від Кремля держконтракти.

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