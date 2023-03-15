В США допускают, что сбитый дрон могут не достать из Черного моря

"Я не уверен, что мы сможем его достать. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, можно ли будет принять меры по его изъятию. Этого может и не быть" , – сказал он.

При этом Кирби отметил, что США сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любую разведывательную ценность дрона.

"Я, конечно, не могу говорить об усилиях России или о том, что они могут или не могут пытаться снять с поверхности воды. Я могу просто сказать вам, что мы все еще оцениваем эту ситуацию сами", - добавил он.

Напомним, вчера российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. Столкновение произошло в 120 километрах от Крыма.

Турция может позволить американским войскам пройти через Босфор, чтобы забрать сбитый беспилотник.

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