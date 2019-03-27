У США допускають нові санкції проти РФ, - Bloomberg

Сенатори допускають введення нових санкцій США проти РФ за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США. Про це повідомляє Bloomberg.

У доповіді Мюллера йдеться про відсутність змови між Москвою та виборчим штабом президента США Дональда Трампа, але міститься твердження, що Росія намагалася впливати на вибори в США через організацію "Агентство інтернет-досліджень" та хакерські атаки.

Сенатор Конгресу США Ліндсі Грем після завершення розслідування Мюллера заявив про "більш серйозні покарання Росії". Його думку підтримав сенатор-республіканець Джон Корнін, який заявив про посилення санкцій США проти РФ.

Нагадаємо, в Палаті представників Конгресу США вимагають оприлюднити матеріали розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами Росії в період виборчої кампанії. Москва також багато раз спростовувала твердження про спроби вплинути на хід виборів у США.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили вимогу невідкладно опублікувати повний доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори.