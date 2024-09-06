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США помогут Украине иметь сильные позиции на мирных переговорах с РФ, - Кирби

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты намерены помочь Украине находиться в достаточно сильной позиции на момент начала переговоров о завершении войны с Россией.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме 5 сентября.

По его словам, США помогли продвинуть на международный уровень "формулу мира" президента Владимира Зеленского, и она получила существенную международную поддержку.

Координатор также отметил, что "если эта война должна завершиться путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры".

"Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", - сказал Кирби.

Напомним, во время брифинга в Белом доме 5 сентября, Джон Кирби заявил, что 90% российских истребителей базируются на аэродромах на расстоянии более 300 километров от украино-российской границы. Поэтому американские баллистические ракеты ATACMS не смогут поразить вражескую авиацию на таком расстоянии.

"Формула мира" президента Зеленского

В июне в Швейцарии состоялся саммит мира по имплементации т.н. "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. На встрече присутствовали представители около 100 стран и международных организаций.

До конца года Украина планирует провести второй саммит мира на территории Саудовской Аравии.

На днях Зеленский заявил, что Украина будет "удерживать" захваченную территорию в Курской области, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. Он представит это предложение международным партнерам, в частности США.

Между тем Южноафриканская Республика поддержала альтернативный план завершения войны Украины с Россией, который ранее предложили Китай и Бразилия.

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КирбиФормула мира