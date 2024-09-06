США помогут Украине иметь сильные позиции на мирных переговорах с РФ, - Кирби

По его словам, США помогли продвинуть на международный уровень "формулу мира" президента Владимира Зеленского, и она получила существенную международную поддержку.

Координатор также отметил, что "если эта война должна завершиться путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений относительно того, как будут выглядеть эти переговоры".

"Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты, и поставить ее в сильную позицию, если и когда состоятся переговоры", - сказал Кирби.

Напомним, во время брифинга в Белом доме 5 сентября, Джон Кирби заявил, что 90% российских истребителей базируются на аэродромах на расстоянии более 300 километров от украино-российской границы. Поэтому американские баллистические ракеты ATACMS не смогут поразить вражескую авиацию на таком расстоянии.