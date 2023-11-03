США будут добиваться серии гуманитарных пауз в боях между Израилем и ХАМАС, - NYT

Ссылаясь на официальных лиц Белого дома, утверждает, что Блинкен будет обсуждать не "прекращение огня", а серию "коротких окон без атак", чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи.

Отмечается, что призыв к тому, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из нескольких вопросов, которые глава Госдепа США обсудит с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху во время своего визита.

"В последние дни мы видели, как палестинские гражданские лица продолжают нести основное бремя этого действия. Важно, чтобы Соединенные Штаты обязались сделать все возможное для защиты гражданских", - сказал госсекретарь.

Наземная операция израильской армии в секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Иерусалим объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели террористов в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземных действий в секторе Газа.

Стоит отметить, что в Пентагоне заявили, что Израиль не стоит прекращать огонь по террористам, потому что это позволит им перегруппироваться и укрепить свои силы.