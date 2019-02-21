США повинні бути технологічним лідером, - Трамп

Трамп вважає, що компанії повинні активізуватися для впровадження 5G і 6G

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США должны быть технологическим лидером. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп подчеркнул необходимость внедрения технологий 5G и 6G в Штатах как можно скорее.

"Я хочу, чтобы 5G, и даже 6G, технологии в Соединенных Штатах появились как можно скорее… Американские компании должны активизировать свои усилия или остаться позади. Нет никаких причин, по которым мы должны отставать от того, что очевидно является будущим. Я хочу, чтобы США выиграли за счет конкуренции, а не путем блокирования в настоящее время более передовых технологий. Мы всегда должны быть лидером во всем, что мы делаем, особенно когда речь идет о захватывающем мире технологий!" - написал глава США.

Напомним, Трамп во время выступления с посланием к Конгрессу заявил, что мир завидует успехам Америки в военной и экономической сферах.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018 года сообщалось, что Администрация президента США готовится ограничить экспорт американских технологий. Трамп планировал резко ограничить инвестиции Китая в технологическую отрасль США, чтобы ужесточить контроль над экспортом технологий и помешать реализации программы Made in China 2025, целью которой является достижение мирового лидерства Китая в ключевых технологиях.