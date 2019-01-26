США домовилися з "Талібаном" щодо виведення військ з Афганістану

Ілюстративне фото (taliban-open)

Виведення військ має відбутися через 18 місяців після підписання договору

Представники Сполучених Штатів Америки та радикального руху "Талібан" в ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сторони доопрацювали положення, які будуть включені в проект договору про припинення війни у Афганістані. США та "Талібан" узгодили вивід іноземних військових з Афганістану через 18 місяців після підписання договору.

Представники "Талібану" запевнили, що Афганістан перестане бути базою для бойовиків з терористичних угрупувань "Ісламська держава" та "Аль-Каіда", які нападають на військових США та їх союзників.

За даними джерел Reuters, таліби затвердять графік припинення вогню в країні, але розпочнуть переговори з афганською владою лише після підписання угоди.

Крім того, сторони домовили про обмін полоненими, відміні США міжнародної заборони на пересування деяких лідерів "Талібану", а також про перспективу створення тимчасового афганського уряду після припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 січня в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" на військових комплекс в афганській провінції Вардак загинули понад 126 співробітників служби безпеки Афганістану.

Днем раніше, 20 січня, в Афганістані через вибух бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків.