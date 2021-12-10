RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною, - Пентагон

Автор: Сергій Пишкін

Ситуація біля кордонів України не змінюється після онлайн-саміту президентів США та Росії. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За словами Кірбі, Пентагон протягом останніх двох тижнів відзначає збільшення військових Росії біля кордону з Україною.

"Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні", - заявив прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністри закордонних справ Євросоюзу вже 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.

Водночас МЗС Росії заявило про "серйозні наслідки для Європи", у разі вступу України до НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна