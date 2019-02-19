США й надалі підтримуватимуть Україну у протидії агресії Росії

Україна і США обговорили підтримку обороноздатності нашої держави

США готовы к дальнейшей поддержки Украины со стороны обеих палат американского Парламента и внедрения новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России. Об этом заявила сенатор США Джони Эрнст по результатам встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как сообщается, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с целью укрепления обороноспособности Украины.

"Принципиальной остается позиция относительно осуществления глубинных реформ украинской армии для развития современных оперативных способностей в интересах защиты государства и приобретения военных критериев членства в НАТО", - заявил Полторак.

В свою очередь, сенатор Джони Эрнст заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского Парламента и готовности к внедрению новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России.

Фото: встреча Джони Эрнст со Степаном Полтораком (mil.gov.ua)

Во время встречи речь шла о насущных вопросах, связанных с ситуацией в оккупированном Крыму и на востоке Украины, совместным противодействием гибридной российской агрессии.

Напомним, 14 февраля в Конгрессе Соединенных Штатов Америки представили законопроект, который предусматривает увеличение на 75 миллионов долларов помощи сметы, что предоставляется Украине в бюджете на 2019 год.

16 февраля президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов.