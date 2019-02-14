Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні

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Допомога може бути збільшена на 75 мільйонів доларів

У Конгресі Сполучених Штатів Америки (США) представили законопроект, який передбачає збільшення на 75 мільйонів доларів кошторису допомоги, що надається Україні в бюджеті на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в США на сторінці Facebook.

Проект "Закону про асигнування Державного департаменту, зарубіжних операцій і суміжних програм на 2019 фінансовий рік" передбачає 445,7 млн доларів допомоги Україні, що на 25 млн перевищує асигнування 2018 року.

Також передбачається можливість виділення коштів під надання кредитних гарантій.

"Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному році складе 695,7 млн доларів. Це на 75 млн доларів більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше посольство США в Україні закликало Російську Федерацію припинити агресію на Донбасі і звільнити українських заручників.

Також повідомлялося, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання з США, в тому числі, додаткових комплексів летального зброї (Javelin).