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Трамп підписав пакет законів про збільшення допомоги Україні до 700 млн доларів

Новини » Політика    16.02.2019 - 00:53
Трамп підписав пакет законів про збільшення допомоги Україні до 700 млн доларів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Кошти будуть спрямовані для надання військово-технічної підтримки Україні

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Україн в США в Facebook.

"Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 млн. дол. Пакет включає "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Кошторис допомоги Україні за цим Законом збільшено і затверджено в обсязі 445,7 млн. дол ", - йдеться в повідомленні.  

Як зазначено, кошти будуть спрямовані для надання військово-технічної підтримки Україні.

"Переважну частину додаткових коштів, буде спрямовано на збільшення до 115 млн доларів  видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування", - зазначено в тексті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Конгресі Сполучених Штатів Америки (США) представили законопроект, який передбачає збільшення на 75 мільйонів доларів кошторису допомоги, що надається Україні в бюджеті на 2019 рік.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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