У США членам мафіозного клану "Коза Ностра" висунули звинувачення

Обвинувачені організували оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки

Министерство юстиции США сообщает, что прокуроры в Филадельфии выдвинули представителю преступной организации "Коза Ностра" и его подельнику обвинения в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте министерства.

Указано, что в пятницу был объявлен обвинительный приговор.

"Обвинительное заключение было объявлено сегодня в Филадельфии, штат Пенсильвания, относительно вероятного члена клана организованной преступности "Коза Ностра" и его вероятного сообщника. Обвинение включает различные преступления, связанные с предоставлением грабительских займов, заговоры и выплаты займов путем вымогательства", - сообщает Минюст США.

Обвиняемые были арестованы.

Напомним, в конце декабря в Италии задержали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Сеттимино Минея и еще 45 членов мафии.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го итальянская полиция совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала на Сицилии одного из самых разыскиваемых членов группировки "Коза Ностра".

Добавим, в 2015 году в Италии задержали 11 близких товарищей главы "Коза Ностры" Маттео Мессины Денаро. Среди них и 77-летний Вито Гондола, который был "правой рукой" главного мафиози Сицилии - руководил коммуникационной сетью Денаро.