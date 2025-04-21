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В США чиновники по ошибке получили доступ к секретным планам Белого дома, - WP

Фото: Чиновники США случайно имели доступ к планам Белого дома (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за ошибки в США тысячи чиновников получили доступ к конфиденциальным планам Белого дома. Инцидент произошел из-за неправильного обмена документами в Google Drive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Власти США потерпели серьезный инцидент с нарушением конфиденциальности, когда тысячи федеральных служащих получили доступ к секретным документам, в частности, к планам Белого дома и информации по безопасности.

По данным The Washington Post, эти документы стали доступными из-за небрежного использования платформы Google Drive.

Инцидент произошел, когда карьерные сотрудники Управления общих служб (GSA) передали важные материалы, в частности чертежи для безопасности Белого дома и банковские реквизиты поставщиков администрации Трампа.

Из-за неверно настроенной общей папки на Google Drive, более 11 000 сотрудников получили доступ к этим документам. Документы не имели явных отметок о секретности, однако считались важными для обеспечения национальной безопасности.

Утечка в США

Этот инцидент стал частью большей серии проблем с кибербезопасностью в правительстве США.

В прошлом месяце другой случай нарушения безопасности произошел, когда высокопоставленные чиновники непреднамеренно добавили главного редактора Atlantic в закрытый чат с обсуждением чувствительных военных планов.

Власти США признали этот инцидент серьезной ошибкой и продолжают обследование ситуации. Несмотря на серьезные последствия, пока не было обнаружено признаков утечки секретной информации или непосредственного ущерба национальной безопасности.

Использование Google Drive в государственных структурах без надлежащего контроля ставит под сомнение уровень цифровой безопасности в США.

Эксперты по безопасности издания указывают, что такие ошибки могут привести к серьезным последствиям для национальной безопасности.

Ошибка в США с Signal

Напомним, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг на этой неделе написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Волц ошибочно добавил его в чат высокопоставленных чиновников. Там они обсуждали планы США атаковать хуситов в Йемене.

Как выяснилось позже, министр обороны Пит Хэгсет за полчаса до начала операции отправил в чат информацию о том, когда вылетают американские истребители и дроны, а также когда США запускают свои ракеты.

The Atlantic утверждало, что если такая информация попала в руки "недоброжелателей", последствия для пилотов могли быть "катастрофическими".

Подробнее о скандале с топ-чиновниками США - в материале РБК-Украина.

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