В США чиновники по ошибке получили доступ к секретным планам Белого дома, - WP

Из-за ошибки в США тысячи чиновников получили доступ к конфиденциальным планам Белого дома. Инцидент произошел из-за неправильного обмена документами в Google Drive.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Власти США потерпели серьезный инцидент с нарушением конфиденциальности, когда тысячи федеральных служащих получили доступ к секретным документам, в частности, к планам Белого дома и информации по безопасности.
По данным The Washington Post, эти документы стали доступными из-за небрежного использования платформы Google Drive.
Инцидент произошел, когда карьерные сотрудники Управления общих служб (GSA) передали важные материалы, в частности чертежи для безопасности Белого дома и банковские реквизиты поставщиков администрации Трампа.
Из-за неверно настроенной общей папки на Google Drive, более 11 000 сотрудников получили доступ к этим документам. Документы не имели явных отметок о секретности, однако считались важными для обеспечения национальной безопасности.
Этот инцидент стал частью большей серии проблем с кибербезопасностью в правительстве США.
В прошлом месяце другой случай нарушения безопасности произошел, когда высокопоставленные чиновники непреднамеренно добавили главного редактора Atlantic в закрытый чат с обсуждением чувствительных военных планов.
Власти США признали этот инцидент серьезной ошибкой и продолжают обследование ситуации. Несмотря на серьезные последствия, пока не было обнаружено признаков утечки секретной информации или непосредственного ущерба национальной безопасности.
Использование Google Drive в государственных структурах без надлежащего контроля ставит под сомнение уровень цифровой безопасности в США.
Эксперты по безопасности издания указывают, что такие ошибки могут привести к серьезным последствиям для национальной безопасности.
Напомним, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг на этой неделе написал, что советник президента США по нацбезопасности Майк Волц ошибочно добавил его в чат высокопоставленных чиновников. Там они обсуждали планы США атаковать хуситов в Йемене.
Как выяснилось позже, министр обороны Пит Хэгсет за полчаса до начала операции отправил в чат информацию о том, когда вылетают американские истребители и дроны, а также когда США запускают свои ракеты.
The Atlantic утверждало, что если такая информация попала в руки "недоброжелателей", последствия для пилотов могли быть "катастрофическими".
Подробнее о скандале с топ-чиновниками США - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.