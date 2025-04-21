В США чиновники по ошибке получили доступ к секретным планам Белого дома, - WP

Из-за ошибки в США тысячи чиновников получили доступ к конфиденциальным планам Белого дома. Инцидент произошел из-за неправильного обмена документами в Google Drive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Власти США потерпели серьезный инцидент с нарушением конфиденциальности, когда тысячи федеральных служащих получили доступ к секретным документам, в частности, к планам Белого дома и информации по безопасности.

По данным The Washington Post, эти документы стали доступными из-за небрежного использования платформы Google Drive.

Инцидент произошел, когда карьерные сотрудники Управления общих служб (GSA) передали важные материалы, в частности чертежи для безопасности Белого дома и банковские реквизиты поставщиков администрации Трампа.

Из-за неверно настроенной общей папки на Google Drive, более 11 000 сотрудников получили доступ к этим документам. Документы не имели явных отметок о секретности, однако считались важными для обеспечения национальной безопасности.

Утечка в США

Этот инцидент стал частью большей серии проблем с кибербезопасностью в правительстве США.

В прошлом месяце другой случай нарушения безопасности произошел, когда высокопоставленные чиновники непреднамеренно добавили главного редактора Atlantic в закрытый чат с обсуждением чувствительных военных планов.

Власти США признали этот инцидент серьезной ошибкой и продолжают обследование ситуации. Несмотря на серьезные последствия, пока не было обнаружено признаков утечки секретной информации или непосредственного ущерба национальной безопасности.

Использование Google Drive в государственных структурах без надлежащего контроля ставит под сомнение уровень цифровой безопасности в США.

Эксперты по безопасности издания указывают, что такие ошибки могут привести к серьезным последствиям для национальной безопасности.