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На Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек

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Суббота 29 октября 2022 08:44
На Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек Фото: на Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тропический шторм "Налгае", на днях обрушившийся на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Число погибших резко возросло всего за одну ночь. Согласно сообщению Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, больше всего от шторма пострадали провинции и города на юге страны.

Скорость ветра стихии достигает 75 км/ч.

Пока же еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В городе Котабатао на острове Минданао, где от шторма пострадали около 67 тысяч жителей, объявлено чрезвычайное положение. В городе Упе тысячи людей были вынуждены перебраться на более высокие места, чтобы укрыться от наводнения.

Ожидается, что шторм также обрушится на столицу Филиппин Манила и прилегающие к ней провинции уже в эти выходные.

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