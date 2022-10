На Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек

Число погибших резко возросло всего за одну ночь. Согласно сообщению Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, больше всего от шторма пострадали провинции и города на юге страны.

Скорость ветра стихии достигает 75 км/ч.

Пока же еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В городе Котабатао на острове Минданао, где от шторма пострадали около 67 тысяч жителей, объявлено чрезвычайное положение. В городе Упе тысячи людей были вынуждены перебраться на более высокие места, чтобы укрыться от наводнения.

Ожидается, что шторм также обрушится на столицу Филиппин Манила и прилегающие к ней провинции уже в эти выходные.

Philippines records at least 72 deaths from Tropical Storm Nalgae that caused floods and landslides in southern provinces - disaster agency pic.twitter.com/NAp6Gb45wj