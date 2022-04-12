Через мережі контрабанди. Росія отримує боєприпаси і військову техніку з Іраку, - The Guardian
Росія отримує боєприпаси і військову техніку з Іраку для своїх військових дій в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї. З Іраку в Росію вже відправили РПГ і протитанкові ракети, а також ракетні установки бразильської розробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ракетна система Bavar 373 іранського виробництва, аналогічна російському С-300, також була передана в дар Москві владою Тегерана, які також повернули С-300, за словами джерела, що допомагало організувати перевезення.
Використання злочинного світу, що займається торгівлею зброєю, означало б різке зрушення в російській стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії, після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.
Видання повідомляє, що поставки озброєння Росії також мають величезні наслідки для напрямку і обсягу торгівлі в міжнародному бізнесі з торгівлі зброєю.
Три вантажних судна, здатних перевозити озброєння-два під російським прапором і одне під іранським - перетнули Каспійське море з іранського порту Бандар-Анзалі в російську Астрахань в зазначені терміни.
Зокрема, Росія отримала РПГ і протитанкові ракети, від шиїтського ополчення "Хашд Аш-Шаабі" озброєння було переправлено в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і відправлені в Росію по морю, повідомив командир відділення ополчення, контролюючого цей перехід.
За словами джерела в організації, 1 квітня "Хашд Аш-Шаабі" також розібрала і відправила по частинах дві пускові установки Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60, в Іран.
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