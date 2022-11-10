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В США не было вмешательства в ход выборов, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США не зафиксировала вмешательства в ход прошедших во вторник промежуточных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

Он отметил, что по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей.

"Сердце и душа нашей демократии - избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, все это прошло без какого-либо вмешательства", - подчеркнул Бацден.

По его словам, результаты голосования в США показывают, что население разочаровано положением дел в стране.

"Избиратели послали ясный и очевидный сигнал о том, что хотят сохранить нашу демократию и защитить право выбора в этой стране. Они ясно дали понять, что все еще разочарованы. Я это понимаю. Для многих людей последние несколько лет действительно были трудными", - отметил он.

Ранее Байден пояснил, что администрация США надеется, что итоги промежуточных выборов в стране не скажутся на двухпартийном курсе в отношении поддержки Украины.

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Джозеф БайденВыборы в США