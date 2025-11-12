RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США строят крупную военную базу вблизи сектора Газа, - Bloomberg

Фото: сектор Газа (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа, для размещения международных стабилизационных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Сообщается, что проект направлен на поддержку перемирия между Израилем и ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе.

Планируемая база для стабилизационных сил

По данным журналистов, новая база будет способна принять до 10 000 военных и обеспечивать почти 1000 квадратных метров офисных помещений на протяжении года.

Военные США проводят оценку стоимости строительства, обращаясь к предварительно квалифицированным подрядчикам для создания временной, самодостаточной инфраструктуры, способной поддерживать крупный контингент персонала.

Предполагаемое местоположение базы — район Отеф-Азза, прилегающий к сектору Газа.

По информации издания, это решение связано с необходимостью координации с другими странами для контроля прекращения огня и поддержания безопасности на постконфликтной территории.

Международное участие и цели миссии

Соединенные Штаты ищут международную поддержку для создания Международных стабилизационных сил, которые будут сотрудничать с Израилем и Египтом.

Основная цель этих войск — обеспечение безопасности территории и содействие восстановлению после более чем двух лет боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Представитель Центрального командования США Тим Хокинс уточнил, что американские войска непосредственно в Газе размещаться не будут, а планирование ведется совместно с международными военными партнерами для разработки оптимальных вариантов базирования.

 

Напоминаем, что Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, включая премьер-министра Беньямина Нетаньяху, обвинив их в совершении "геноцида" и "преступлений против человечности" в секторе Газа.

Отметим, что после месяцев боевых действий в Газе гуманитарная обстановка резко ухудшилась, а на улицах, среди разрушенных зданий и палаточных лагерей, скапливаются огромные объемы мусора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСектор Газа