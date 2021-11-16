США будуть уважно стежити за військовою активністю Росії, - Держдеп

Сполучені Штати будуть продовжувати координуватися з європейськими союзниками і партнерами, щоб реагувати на дії Росії щодо України. Москва продовжує викликати стурбованість.

Прайс підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з РФ.

"Ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами і союзниками по всій Європі, і не тільки, враховуючи ці дії. Але надії - це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, які дії буде робити Російська Федерація найближчими днями і тижні", - заявив він.