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США посилюватимуть Україну для її переваги над Росією, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 14 червня 2022 05:59
США посилюватимуть Україну для її переваги над Росією, - Білий дім США посилюватимуть Україну для її переваги (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Росія не демонструє ніякого бажання завершувати розв'язану проти України війну, тому США продовжать посилювати позиції України, щоб вона в підсумку отримала перевагу над противником. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Це путінська неспровокована агресія проти суверенітету іншої держави. Україна повинна захищатися, і вона робить це неймовірно винятковим чином", – зазначила Жан-П'єр.

Прессекретар також підкреслила, що всі війни рано, чи пізно закінчуються мирними переговорами. Тому Вашингтон намагається забезпечити для України якомога сильніші позиції, щоб бути готовими до переговорів, коли прийде час.

Раніше ми писали, що 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засідання зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

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