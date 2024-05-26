США будут на саммите мира, хотя до сих пор не известно, кто поедет, - Reuters

США подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, однако до сих пор неизвестно кто представит страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам анонимного собеседника издания, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он так и не сообщил, кто представит страну и на каком уровне.
Глобальный саммит мира - это международная встреча на уровне лидеров стран, которую готовит Украина и Швейцария. Саммит планируется на 15-16 июня этого года на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.
Теперь свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.
Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина на саммит мира.
Мы уже писали, что ни лидер Китая, ни президент США пока не подтвердили свое участие в мероприятии. В частности, главный дипломат Китая Ван I может проигнорировать Глобальный саммит мира, поскольку может принять участие во прошедшей в то же время встрече БРИКС.
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