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США не будуть байдужі до тих, хто підриває санкції проти Росії, - Єллен

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Вашингтон, Середа 13 квітня 2022 13:48
США не будуть байдужі до тих, хто підриває санкції проти Росії, - Єллен Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни, які шукають вигоду, не засуджуючи "огидну війну" Росії проти України, виявляють недалекоглядність. Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що вони зіткнуться з наслідками, якщо вони порушать західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати та їхні партнери "не залишаться байдужими" до дій, які підривають широкомасштабні санкції, введені ними щодо Москви і президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з вторгненням, попередила вона у виступі, підготовленому для заходу, організованого Атлантичною радою.

Єллен сказала, що війна між Росією і Україною змінила погляди на світову економіку, і адміністрація Байдена рішуче взяла на себе зобов'язання притягнути Росію до відповідальності за її "жахливу поведінку" і порушення міжнародного права.

"Будьте впевнені, поки Путін не припинить свою мерзенну війну, адміністрація Байдена буде працювати з нашими партнерами, щоб ще більше підштовхнути Росію до економічної, фінансової та стратегічної ізоляції", - сказала вона.

За словами Єллен, російське вторгнення спонукало багато країн і компанії зайняти єдину позицію і обірвати ділові зв'язки з Москвою, що могло допомогти сформувати глобальну відповідь на інші "невирішені глобальні виклики".

Але деякі країни все ще "сидять осторонь, можливо, бачачи можливість отримати вигоду від збереження своїх відносин з Росією і заповнення порожнечі, залишеної іншими", сказала Єллен, не називаючи конкретних країн.

"Такі мотиви недалекоглядні. На карту поставлено майбутнє нашого міжнародного порядку, як для мирної безпеки, так і для економічного процвітання", - сказала Єллен. "І давайте внесемо ясність, об'єднана коаліція... не буде байдужа до дій, що підривають введені нами санкції", - сказала вона.

Зауваження Єллен прозвучали через кілька днів після того, як президент Джо Байден попередив Індію, яка не ввела санкції проти Москви, що покупка більшої кількості нафти у Росії не відповідає інтересам Індії і може перешкодити реакції США на війну Росії проти України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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