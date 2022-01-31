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США не будуть розкривати зміст санкцій проти Росії. Держдеп назвав причину

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не планують розкривати подробиці своїх санкцій проти Російської Федерації. Це, нібито, може вплинути на їх ефективність, оскільки Кремль зможе підготуватися до них заздалегідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Нас запитували, чому ми не наводимо більше конкретики щодо санкцій, які ми готуємо та підготували з нашими союзниками та партнерами. Не в наших інтересах заздалегідь повідомляти про наші дії, що дасть РФ можливість зробити кроки, які дозволять їй скоротити вплив санкцій", - відзначив Прайс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Financial Times, США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, також вважає, що превентивне запровадження санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним.

Тим часом Британія також анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

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