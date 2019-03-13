США не будуть припиняти польоти Boeing 737 MAX 8

Незважаючи на катастрофу Boeing в Ефіопії, США не знайшли проблем в його роботі

Соединенные Штаты Америки пока не намерены приостанавливать эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ведомства.

В FAA заявили, что к настоящему моменту не обнаружили каких-либо проблем в работе данного самолета.

"До настоящего времени мы не выявили системных проблем в функционировании (Boeing 737 MAX 8, - ред.) и не имеем оснований для приостановки эксплуатации лайнера", - говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации.

В управлении подчеркнули, что другие органы гражданской авиации также не предоставили информации, которая могла бы оправдать приостановку эксплуатации лайнера.

В то же время FAA продолжает тщательно изучать "всю доступную информацию" и характеристику безопасности лайнера, полученную от операторов и пилотов Boeing 737 Max.

"Если будут выявлены какие-либо проблемы, влияющие на пригодность самолета к полету, FAA примет немедленные меры", - говорится в заявлении.

Напомним, 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.