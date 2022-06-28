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США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії, - WSJ

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Нью-Орлеан, Вівторок 28 червня 2022 19:36
США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії, - WSJ Фото: влада США зупинила танкер Daytona (facebook com TMS-Tankers)
Автор: Ілона Свиридова

Американська влада зупинила нафтовий танкер Daytona, який прямував з Росії до порту Нью-Орлеана. На даний момент він проходить митну перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що зупинено танкер Daytona, який належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований швейцарським торговим домом Vitol. Судно з мазутом і вакуумним газойлем прямувало з російського Таманського півострова в Чорному морі.

Також повідомляється, що танкеру не дозволили розвантажитися, зараз він проходить перевірку митної та прикордонної служби США.

"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", - прокоментував ситуацію представник компанії.

Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.

Нагадаємо, в березні 2022 року США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу та вугілля після російського вторгнення в Україну.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Нафта
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