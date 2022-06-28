США затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії, - WSJ
Американська влада зупинила нафтовий танкер Daytona, який прямував з Росії до порту Нью-Орлеана. На даний момент він проходить митну перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання з посиланням на джерела зазначає, що зупинено танкер Daytona, який належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований швейцарським торговим домом Vitol. Судно з мазутом і вакуумним газойлем прямувало з російського Таманського півострова в Чорному морі.
Також повідомляється, що танкеру не дозволили розвантажитися, зараз він проходить перевірку митної та прикордонної служби США.
"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", - прокоментував ситуацію представник компанії.
Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.
Нагадаємо, в березні 2022 року США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу та вугілля після російського вторгнення в Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.