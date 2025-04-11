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США будут с Европой и Украиной, но их фокус на другом регионе, - Умеров

Украина, Пятница 11 апреля 2025 14:39
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США будут с Европой и Украиной, но их фокус на другом регионе, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Европу и Украину. В то же время фокус новой администрации Дональда Трампа сместился.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время "Рамштайна".

"США - это наш самый важный партнер, и для Украины, и для всей Европы. США сказали нам, после того, как новая администрация пришла, что они будут рядом с Европой, рядом с Украиной, но их фокус будет в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Как отметил Умеров, "США и в дальнейшем участвуют в Рамштайнской группе, поставляют нам помощь и они взяли лидерство в мирных инициативах".

"И Украина поддержала мирную инициативу президента Трампа, и приняла участие в нескольких встречах, где американская команда получила 100% поддержку от украинской стороны", - добавил министр.

Помощь США

По данным The Wall Street Journal, без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета. После этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих самых современных видов вооружений.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина готова купить у США средства ПВО и другое оружие на 30-50 миллиардов долларов.

Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.

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